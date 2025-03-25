СБП заменила денежные переводы по номеру карты

В мобильном банке ДОМ.РФ по СБП проходит уже 97% денежных переводов, на переводы по номеру карты приходится меньше 1% от всех операций.

За первые два месяца 2025 года больше 99% денежных переводов проходят по номеру телефона, а переводы по номеру карты составляют менее 1% всех транзакций.

Сейчас доля переводов по Системе быстрых платежей (СБП) достигла самого высокого значения, более того — показатель продолжает расти. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование Банка ДОМ.РФ.

«Если в 2023 году в Банке ДОМ.РФ 90% переводов в мобильном банке проходило по СБП, то на конец 2024 года этот показатель уже вырос до 97%. Это указывает на то, что люди уже полностью перешли на отправку средств по номеру телефона и практически забыли про номер карты», — сказал зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

За 2024 год сумма всех транзакций по СБП выросла в 4,8 раза, а за январь-февраль 2025 года объем денежных переводов увеличился в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года.