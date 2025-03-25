Мигрантам хотят выдавать целевые патенты

Чтобы мигранты работали по своей специальности, в патентах будут указывать профессию иностранцев.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому в патентах на работу начнут указывать профессию иностранного работника. Пока что в этой графе могут ставить прочерк.

«Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)», — сказано в пояснительной записке.

Согласно изменениям, в патенте будут перечислены следующие сведения:

профессия владельца;

специальность;

должность;

вид трудовой деятельности.

Полномочия по определению порядка выдачи таких патентов будут у МВД.

В 2024 году в России ужесточили миграционную политику: создали реестр контролируемых лиц, увеличили наказания за организацию незаконной миграции.