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Миграционный учет

Мигрантам хотят выдавать целевые патенты

Чтобы мигранты работали по своей специальности, в патентах будут указывать профессию иностранцев.

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому в патентах на работу начнут указывать профессию иностранного работника. Пока что в этой графе могут ставить прочерк.

«Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)», — сказано в пояснительной записке.

Согласно изменениям, в патенте будут перечислены следующие сведения:

  • профессия владельца;

  • специальность;

  • должность;

  • вид трудовой деятельности.

Полномочия по определению порядка выдачи таких патентов будут у МВД.

В 2024 году в России ужесточили миграционную политику: создали реестр контролируемых лиц, увеличили наказания за организацию незаконной миграции.

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