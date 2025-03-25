Мигрантам хотят выдавать целевые патенты

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому в патентах на работу начнут указывать профессию иностранного работника. Пока что в этой графе могут ставить прочерк.
«Проектом федерального закона предлагается закрепить обязательность указания в патенте, выдаваемом иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, профессии (специальности, должности, вида трудовой деятельности)», — сказано в пояснительной записке.
Согласно изменениям, в патенте будут перечислены следующие сведения:
профессия владельца;
специальность;
должность;
вид трудовой деятельности.
Полномочия по определению порядка выдачи таких патентов будут у МВД.
В 2024 году в России ужесточили миграционную политику: создали реестр контролируемых лиц, увеличили наказания за организацию незаконной миграции.
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