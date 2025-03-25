Госдума запретила рекламу на заблокированных сайтах

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о запрете рекламы на заблокированных информационных ресурсах, а также на сайтах нежелательных организаций.
«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
Закон запретит распространение рекламы на:
информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ;
общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете;
информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.
Подобные ограничения уже действуют для рекламы на ресурсах иностранных агентов.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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