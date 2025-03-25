Госдума запретила рекламу на заблокированных сайтах

С 1 сентября будет нельзя распространять рекламу на сайтах нежелательных организаций. Это сделали, чтобы защитить россиян и перекрыть источник дохода владельцам информационных ресурсов, которые ведут недружественную политику по отношению к РФ.

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о запрете рекламы на заблокированных информационных ресурсах, а также на сайтах нежелательных организаций.

«Этим решением мы защищаем интересы нашей страны и граждан, перекрываем один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Закон запретит распространение рекламы на:

информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ;

общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете;

информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.

Подобные ограничения уже действуют для рекламы на ресурсах иностранных агентов.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.