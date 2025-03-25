Госдума приняла закон против кибермошенничества

Организаторы распространения информации будут три года хранить сообщения, звонки от компаний промаркирую, а банки ужесточат контроль за счетами россиян.

Депутаты Госдумы окончательно приняли закон для защиты россиян от мошенников.

Согласно документу, будет создана единая антифрод система, ее оператором выступит Минцифры, а доступ будет у Генпрокуратуры, Следственного комитета, Центробанка, операторов связи и кредитных организациях.

«Антифрод» предусматривает, что каждый звонок на мобильный телефон от госорганов, банков или компаний будет промаркирован. Абоненты смогут отказаться от рекламных сообщений, а чиновники, сотрудники банков, маркетплейсов и сервисов по поиску работы перестанут общаться с клиентами через иностранные мессенджеры.

Больше нельзя оформить СИМ-карту без личного визита в офис оператора, также ее нельзя передавать третьим лица, но для близких родственников сделали исключение.

Организаторы распространения информации в интернете (ОРИ) будут три года хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей и информацию об этих пользователях.

Банки будут внимательнее проверять денежные переводы и работу клиентов с банкоматами. Например, при снятии средств через банкомат проверят признаки выдачи получения денег без добровольного согласия. Если это подтвердится, что банк ограничит выдачу наличных на 48 часов, а клиенту сообщат о причинах.

При любых сделках с банковским счетом можно назначить доверенных лиц, которые подтвердят операцию. Также банки смогут ограничить сумму снятия наличных в 100 тыс. рублей со счетов, которые ранее участвовали в мошеннических схемах и попали в черный список Центробанка.

Закон вступит в силу c 1 сентября 2025 года, за исключением положений, для которых определили другие сроки.