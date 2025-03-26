На недееспособного взрослого ребенка положен стандартный вычет 12 000 рублей

Стандартный налоговый вычет производится на каждого ребенка или подопечного, признанного судом недееспособным, вне зависимости от его возраста.

С 2025 года размеры вычета такие:

1 400 рублей – на первого ребенка;

2 800 рублей – на второго ребенка;

6 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка;

12 000 рублей – на каждого ребенка-инвалида до 18 лет (инвалида с детства), или студента-очника до 24 лет, если он инвалид I или II группы.

Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-04-05/15489 сообщает, что вычет в размере 12 000 руб. предоставляется на подопечного (ребенка), признанного судом недееспособным и не являющегося учащимся очной формы обучения, если ребенок является инвалидом с детства.

Оформляйте стандартные вычеты, начисляйте налоги и зарплату для сотрудников в 1С:ЗУП, чтобы сэкономить время и автоматизировать ежедневную рутину. Научим выполнять любые задачи по расчетам и составлению отчетности по зарплате на нашем новом онлайн-курсе «Зарплата в 1С:ЗУП». Сейчас вы можете курс по специальной цене за 4 900 рублей.