Специалист по бухучету объяснит, что изменилось на ОСНО в 2025 году

Познакомьтесь с последними изменениями в НДС и налоге на прибыль в 2025 году, чтобы эффективно подготовиться к сдаче отчетности за первый квартал и избежать ошибок.

Самыми значительными и важными налогами на общей системе налогообложения (ОСНО) являются налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль.

Налоговая реформа 2025 затронула главные по собираемости налоги — налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль. Изменения коснулись всех организаций, поэтому бухгалтеры обязаны их изучить. Ошибки с НДС и налогом на прибыль ФНС отслеживает с особым интересом и сразу приходит с вопросами. Эксперт расскажет о том, что изменить в вашей работе, к чему цепляются налоговики и другие нововведения. Приходите на бесплатный вебинар «ОСНО в 2025 году: изменения и важные вопросы по ключевым налогам». Он состоится 27 марта в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Что проверить в учете НДС:

определение места реализации для целей НДС: общие правила, особенности в рамках ЕАЭС, изменения 2025 года;

НДС при трансграничной интернет-торговле в рамках ЕАЭС;

сложные и спорные вопросы исчисления НДС: безвозмездная передача, премии, штрафы, обеспечительные платежи;

новое в составе операций, не облагаемых НДС, налоговых льготах и ставках.

2. Налог на прибыль – 2025:

дата признания доходов по работам и услугам;

изменения в составе доходов, не учитываемых для налогообложения;

кассовый метод признания отдельных доходов;

порядок налогового учета курсовых разниц по требованиям и обязательствам;

прямые и косвенные расходы: обоснование состава и порядок распределения;

изменения в налоговом стимулировании обновления основных средств, НМА и программного обеспечения;

когда и как можно отразить в декларации «опоздавшие» расходы;

старые и новые правила переноса налоговых убытков.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре 27 марта в 11:00 мск!