Маркетплейсы сократят срок блокировки подделок с 40 до трех дней

Карточки с контрафактными товарами предложили удалять быстрее. Если правообладатель без оснований оговорит продавца, то он выплатит ему неустойку от 500 тысяч.

Предприниматели предложили в законе «О платформенной экономике» сократить срок для блокировки контрафакта и подделок до трех дней. Сейчас на удаление таких товарных карточек нужно больше 40 дней.

Маркетплейс будет принимать решение о блокировке после обращения правообладателя через личный кабинет. Чтобы добросовестные продавцы не пострадали из-за оговора или ошибки, введут механизм компенсаций. Например, если товар в итоге окажется подлинным, то правообладатель выплатит селлеру неустойку в размере от 500 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

Сейчас чтобы добиться блокировки, правообладатели обращаются в суд с требованием остановить продажи. Но для такого заявления нужно предъявить претензию маркетплейсу, а срок ответа на нее — 30 дней. Общее время рассмотрения дела в суде может занимать до полугода. За это время селлеры могут продать несколько тысяч партий подделок.

«Действует сервис "Цифровой арбитраж". Он позволяет владельцам брендов напрямую связываться с продавцами и проверять документы на товар. Если продавец не может их представить, маркетплейс скрывает такие товары с онлайн-витрины», — объяснили в Wildberries.

Кроме того, эксперты считают, что нужно дать покупателям возможность самостоятельно заявить о подделке, поскольку не все зарубежные бренды смогут отследить фальсификат и подать заявку.