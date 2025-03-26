Корпорация МСП: 70% производителей беспилотников — это малый и средний бизнес

За три года число представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством беспилотников, выросло почти в два раза. В 2022 году их было 356, а в 2025 году — уже 619. Общее число таких организаций — 889.

Два из трех производителей БПЛА — это представители МСП. В 2023 году их доход составил 45 млрд рублей, а по итогам 2024 года может превысить 50 млрд, пишут на сайте Корпорации МСП.

«С 2022 года малый и средний бизнес активно включился в производство беспилотников и их компонентов. Причем речь идет не только о конечной сборке, но и о создании новых изделий и их дальнейшей модернизации в зависимости от потребностей заказчиков. Только за 2024 год было создано 163 новых компании, что стало рекордной динамикой по сравнению с предыдущими периодами», — сказал директор Корпорация МСП Александр Исаевич.

На малый и средний бизнес, который производит беспилотники, работают около 7,2 тыс. человек. Больше всего таких предпринимателей зарегистрировано в Москве (27%), Московской области (9%), Санкт-Петербурге (8%) и Татарстане (5%).

Недавно мы писали, что производителям беспилотников обнулят НДС.