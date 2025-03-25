ЦОК Премиум 6000 24.03 (7) Мобильный
НДС

Власти поддержали идею обнулить НДС для производителей беспилотников

Чтобы рынок БПЛА быстрее развивался, производителей освободят от НДС. Эта мера будет действовать на воздушные суда массой от 0,15 кг и на комплектующие для них.

Правительство одобрило предложение депутатов обнулить НДС для производителей беспилотников и комплектующих к ним.

Согласно законопроекту, нулевая ставка НДС будет действовать при продаже беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, а также двигателей, запасных частей и других комплектующих. Сейчас эта льгота действует только для беспилотников тяжелее 30 кг.

Идею принять проект поддержали в Минфине, Минпромторге, Минтрансе и Минюсте. Однако у Минэкономразвития были замечания к проекту, их приняли во время совещания у вице-премьера Виталия Савельева, пишут «Ведомости».

БПЛА можно применять в различных областях экономики. Например, в сельском хозяйстве. Также беспилотники можно использовать для поиска пропавших людей, мониторинга за линиями нефте- и газопроводов, ЛЭП и строительными площадками.

Начать дискуссию