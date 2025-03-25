Власти поддержали идею обнулить НДС для производителей беспилотников

Чтобы рынок БПЛА быстрее развивался, производителей освободят от НДС. Эта мера будет действовать на воздушные суда массой от 0,15 кг и на комплектующие для них.

Правительство одобрило предложение депутатов обнулить НДС для производителей беспилотников и комплектующих к ним.

Согласно законопроекту, нулевая ставка НДС будет действовать при продаже беспилотных гражданских воздушных судов массой от 0,15 до 30 кг, а также двигателей, запасных частей и других комплектующих. Сейчас эта льгота действует только для беспилотников тяжелее 30 кг.

Идею принять проект поддержали в Минфине, Минпромторге, Минтрансе и Минюсте. Однако у Минэкономразвития были замечания к проекту, их приняли во время совещания у вице-премьера Виталия Савельева, пишут «Ведомости».

БПЛА можно применять в различных областях экономики. Например, в сельском хозяйстве. Также беспилотники можно использовать для поиска пропавших людей, мониторинга за линиями нефте- и газопроводов, ЛЭП и строительными площадками.