С 1 апреля начнут действовать новые правила по инвентаризации

Инвентаризацию по новому ФСБУ нужно проводить всем коммерческим организациям. Это позволит не только сдать отчетность, но и выявить нарушителей среди сотрудников.

С 1 апреля 2025 года вместо Методических указаний по инвентаризации нужно применять новый ФСБУ 28/2023. Этот стандарт должны использовать все коммерческие организации вне зависимости от системы налогообложения и размера бизнеса.

ИП, которые работают в торговле, могут на основании положений ФСБУ проводить контроль безопасности своей продукции. Если при инвентаризации будут несоответствия, то ее результаты могут стать уликой в суде с нарушителями. Например, с продавцами, кладовщиками или с другими материально ответственными лицами.

Узнайте больше о том, как работать сразу с двумя новыми ФСБУ. Приходите на бесплатный вебинар «Новые ФСБУ в 2025 году: ФСБУ 4/2023 Бухотчетность и ФСБУ 28/2023 Инвентаризация». Он состоится 3 апреля в 11:00 мск!

На вебинаре разберем:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:

состав и образцы форм годовой и промежуточной бухотчетности, включая новые строки в отчетности;

уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательства на долгосрочные и краткосрочные;

требования к Отчету о финансовых результатах в отношении зачета доходов и расходов;

обновленные требования к раскрытию информации в пояснениях.

2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

основные нововведения в результате применения ФСБУ 28/2023;

кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки. Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию;

обязательная инвентаризация и даты ее проведения;

что является объектом инвентаризации.

как учитывать результаты инвентаризации.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 3 апреля в 11:00 мск!