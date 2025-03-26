У Системы быстрых платежей произошел сбой

Клиенты не могут перевести деньги по СБП. Сервис недоступен практические по всех банках.

26 марта 2025 года с 10:00 мск пользователи Системы быстрых платежей начали жаловаться на сбой. Они не могут перевести деньги в мобильных приложениях практически всех банков.

Некоторые клиенты жалуются, что у них деньги списали, но оплата по СБП не прошла. Об этом пишут на сайте детектора сбоев. Там о проблеме рассказали уже больше 1,5 тыс. пользователей.

Большинство сообщений о сбое приходит от жителей Тверской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей.