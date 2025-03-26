МСП и самозанятым дадут отсрочку по кредитам

Предприятиям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым предоставят отсрочку по кредитам.

Законопроект, разработанный группой депутатов и сенаторов, принят 25 марта в первом чтении.

Максимальный размер кредита, по которому будет предоставляться право на отсрочку, составит:

для микропредприятий — 60 млн рублей;

для малых предприятий — 400 млн;

для средних предприятий — 1 млрд;

для самозанятых — 10 млн рублей.

Отсрочку дадут по одному договору кредита (займа) и не чаще чем раз в 5 лет по заявлению заемщика. Специальные требования (по снижению объемов выручки, ведению деятельности в определенных отраслях и иные) к нему предъявляться не будут.

В течение льготного периода заемщик будет платить только проценты в размере, предусмотренном договором. При изменении ключевой ставки ЦБ — проценты будут начисляться по этой ставке, увеличенной на один процентный пункт.

Поправки позволят снизить риски дефолтов заемщиков-субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.