МСП и самозанятым дадут отсрочку по кредитам

Законопроект, разработанный группой депутатов и сенаторов, принят 25 марта в первом чтении.
Максимальный размер кредита, по которому будет предоставляться право на отсрочку, составит:
для микропредприятий — 60 млн рублей;
для малых предприятий — 400 млн;
для средних предприятий — 1 млрд;
для самозанятых — 10 млн рублей.
Отсрочку дадут по одному договору кредита (займа) и не чаще чем раз в 5 лет по заявлению заемщика. Специальные требования (по снижению объемов выручки, ведению деятельности в определенных отраслях и иные) к нему предъявляться не будут.
В течение льготного периода заемщик будет платить только проценты в размере, предусмотренном договором. При изменении ключевой ставки ЦБ — проценты будут начисляться по этой ставке, увеличенной на один процентный пункт.
Поправки позволят снизить риски дефолтов заемщиков-субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов.
В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.
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