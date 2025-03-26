Число банкротств сократилось на 25%

С 2020 по 2023 год количество банкротств снизилось на 25%. За 2024 год в этих процедурах погасили 252,1 млрд рублей, что на 26,5% больше, чем годом ранее.

Число банкротных дел снизилось из-за того, что должники стали чаще обращаться за реструктуризацией долга. Количество предприятий, которым оказали такую поддержку, выросло в 3,7 раза.

«Принятые меры поддержки позволили 99,6% компаний избежать банкротства, выйти из кризисной ситуации и перестроить свой бизнес. Выручка предприятий, которым оказана помощь, выросла на 26%, фонд оплаты труда увеличился на 11,8%, сохранено 1,3 млн рабочих мест», — сказано на сайте ФНС.

С 1 апреля 2022 года размер реструктурированного долга с помощью мировых соглашений вырос в два раза — на 104,3%. Всего за поддержкой обратились 8,3 тыс. предприятий, общий объем мер ФНС оценила в 1 трлн рублей.