Мишустин: реальные доходы россиян выросли на 8,5%

В 2024 году доходы бюджета увеличились на 26%, 160 тысяч семей с детьми получили деньги на погашение ипотеки.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме заявил, что реальные доходы населения в 2024 году выросли на 8,5%.

«Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума», — сказал Мишустин.

В 2024 году доходы бюджета увеличились на 26%, что помогло государству выполнить социальные обязательства и содействовать запуску новых проектов в сфере безопасности.

Также Мишустин добавил, что почти 160 тыс. семей в 2024 году получили дополнительную выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или последующих детей. Такую выплату продлили до конца 2030 года.

С 2007 года семьи получили около 14,5 млн сертификатов на материнский капитал. Программу также продлили до 2030 года включительно.

Кроме того, кабмин вместе в Центробанком продолжат сотрудничество, чтобы вернуть инфляцию к целевым значениям.