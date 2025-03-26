Мишустин: реальные доходы россиян выросли на 8,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме заявил, что реальные доходы населения в 2024 году выросли на 8,5%.
«Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума», — сказал Мишустин.
В 2024 году доходы бюджета увеличились на 26%, что помогло государству выполнить социальные обязательства и содействовать запуску новых проектов в сфере безопасности.
Также Мишустин добавил, что почти 160 тыс. семей в 2024 году получили дополнительную выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка или последующих детей. Такую выплату продлили до конца 2030 года.
С 2007 года семьи получили около 14,5 млн сертификатов на материнский капитал. Программу также продлили до 2030 года включительно.
Кроме того, кабмин вместе в Центробанком продолжат сотрудничество, чтобы вернуть инфляцию к целевым значениям.
Комментарии6
Опять выросли?
Блин, все растут и растут, а я не вижу. Ну, поверю на слово, врать же не будут
вот у кого-то растут и растут... Отсыпьте хоть немножечко дрожжей, что бы тоже... подросло
цены растут, ЖКХ растет.. как в анекдоте.. "Ладно хоть зарплата остается неизменной = хоть какая-то стабильость"