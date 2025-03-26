При оплате госпошлины в суд ОКТМО не должен быть нулевым

Региональное управление ФНС сообщило об основных ошибках в платежных документах, в том числе на государственную пошлину в суд.

В поле 101 «Статус плательщика» налогоплательщики ошибочно указывают значение «04 – налоговый орган», когда следует указывать 01.

УФНС отмечает, что регулярно некорректно указывают значения ОКТМО при заполнении платежных документов при перечислении государственной пошлины.

В частности, по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции и мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) — должны быть КБК 18210803010011050110 и КБК 18210803010011060110.

Указывать ОКТМО, равный нулю, в данном случае недопустимо.

При заполнении значение ОКТМО налоговики советуют проверить на сайте суда, в котором идет рассмотрение дела.

И напоминают, что неверное заполнение платежных документов приводит к росту невыясненных поступлений и несвоевременному распределению денежных средств в бюджетную систему.

Для корректного заполнения платежек можно пользоваться интернет-сервисом ФНС «Уплата налогов и пошлин».