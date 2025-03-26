ФНС уточнила, можно ли при продаже онлайн-курсов применять ПСН

Патент можно применять предпринимателям, которые оказывают образовательные услуги. Также закон не запрещает работать через интернет.

В чате ФНС возник вопрос, может ли предприниматель, который продает онлайн-курсы в формате видеозаписей, применять патентую систему налогообложения (ПСН).

Представитель налоговой объяснил, что ПСН можно применять в отношении предпринимательской деятельности по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых. В том числе через интернет.

«Если индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность на территории субъекта Российской Федерации, указанного в патенте, он вправе применять ПСН в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 346.43 НК РФ, в том числе при оказании данных услуг через интернет», — сказано в чате.

Патент действует на территории того региона, который указан в документе. Исключение — случаи, предусмотренные пп 1.1 п. 8 ст. 346.43 НК.