Основателя холдинга «Русагро» задержали по подозрению в мошенничестве

На фоне новостей о задержании основателя компании, стоимость акций «Русагро» резко упала. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

В Москве правоохранители задержали основателя промышленного холдинга «Русагро» и бывшего сенатора Белгородской области Вадима Мошковича.

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Могут возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. По этой статье виновным грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сейчас в офисах агрохолдинга в четырех регионах РФ проходят обыски. Силовики работают в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове.

На фоне новостей о задержании Вадима Мошковича стоимость акций компании «Русагро» резко упала. Если в начале дня ценные бумаги торговались за 230,44, то в 16:08 мск — за 188,32 рублей.

В 2020 году Forbes оценил состояние бизнесмена Мошковича в 1,7 млрд рублей.