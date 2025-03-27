Мишустин назвал основные условия возврата иностранных компаний в РФ

Мишустин заявил, что протекционизм в отношении российских компаний без сомнения будет. Он сослался на Президента, который 18 марта на встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сформулировал основные условия по возвращению западных компаний. И поручил Правительству посмотреть системно правила их возвращения на российский рынок.

«Мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Абсолютный приоритет для российских производителей, особенно в отраслях по достижению технологического лидерства, и для сельхозпроизводителей. Об этом мы с Денисом Валентиновичем [Мантуровым] и с коллегами договорились.

Прежде всего рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России. Продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам.

Другие ушли под давлением правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые потери и оставили за собой возможность вернуться. Почему бы и нет.

Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане, это также важно. И требования должны быть обязательно по локализации и по инвестициям в России», — сказал Мишустин.