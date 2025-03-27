Сейчас исключение по числу сотрудников сделали для средних предприятий в легкой промышленности и общепите. Такие же послабления хотят дать санаторно-курортному бизнесу, чтобы повысить продажи путевок и число рабочих мест.

Для представителей среднего бизнеса в санаторно-курортной сфере хотят установить исключение по предельному значению среднесписочной численности сотрудников — в размере 1,5 тыс. человек.

Изменение позволит предпринимателям принимать на работу больше сотрудников, а также даст дополнительные возможности для увеличения объемов продажи санаторно-курортных путевок за счет участия организаций в тендерных закупках — конкурсах и электронных аукционах. Законопроект уже подготовили депутаты Госдумы от «Единой России» и направили документ на отзыв в правительство. Об этом пишет ТАСС.

«Законопроект разработан для оказания поддержки организациям санаторно-курортной сферы, высокая штатная численность работников которых (в особенности медицинских работников) при невысоком доходе не позволяет им относиться к категории субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) и участвовать в программах поддержки», — указали авторы проекта.

Сейчас для средних предприятий действует ограничение по числу сотрудников — до 250 человек, а также лимиты по размеру дохода — до 2 млрд рублей. Для средних предприятий в сфере легкой промышленности и общественного питания есть исключения по предельной численности работников. Если превысить значения, бизнес не сможет получать льготы, предусмотренные для МСП.

Собираетесь принять на работу сотрудника? Узнайте, что для этого нужно сделать в 2025 году. Приходите на бесплатный вебинар «Алгоритм приема на работу в 2025 году». Он состоится 8 апреля в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Алгоритм оформления приема на работу. Ограничения при приеме на работу. Требования к трудовому договору. Требования к учетным формам: личная карточка, трудовая книжка и др. Запись в трудовой книжке и ЕФС-1. Извещения о приеме военнообязанного.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Ждем вас на вебинаре 8 апреля в 15:00 мск!