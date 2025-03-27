При больничном во время отпуска есть два варианта для отдыха. Но зависит, кто заболел

Во время ежегодного оплачиваемого отпуска работник может оформить больничный.

В этом случае есть два варианта, что должно быть с отпуском:

Продлен на количество дней, указанных в листке нетрудоспособности и совпадающих с периодом ежегодного оплачиваемого отпуска. Перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий сотрудника. Для переноса отпуска нужно заявление.

Минтруд подчеркивает, что такой подход распространяется только на случаи заболевания или травмы самого работника.

Дни больничного во время отпуска оплачиваются. Для этого берут доходы за 2 предыдущих календарных года.