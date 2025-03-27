⚡️ Итоги дня: Ariston возвращается в Россию, банки отклонили 56% заявок на ипотеку, а в Москве началась «автомобильная» весна

Россияне стали брать меньше автокредитов. За два первых месяца 2025 года в России было выдано автокредитов на сумму 152 млрд рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 54,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В России могут запретить продажу авто с пробегом без техосмотра. По инициативе Минпромторга процедура техосмотра должна стать обязательной для всех автомобилей с пробегом перед их продажей. Таким образом ведомство надеется повысить уровень безопасности на дорогах.

С 27 марта в Москве началась «автомобильная» весна, можно менять зимнюю автомобильную резину на летнюю. Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что под такой весной подразумевается время, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5.

В феврале 2025 года банки отклонили свыше 56% обращений за ипотекой. С начала года показатель поднялся на 6,3 процентного пункта, хотя до этого снижался на протяжении пяти месяцев подряд. Рост отказов связывают с возросшей долговой нагрузкой заемщиков и отставанием динамики их доходов от инфляции.

В России появился еще один международный аэропорт — в Горно-Алтайске. В аэропорту будет создан грузопассажирский многосторонний пункт пропуска через российскую госграницу.

Бюджет может потерять до 2 трлн рублей из-за укрепления рубля. Минэкономразвития и Минфин закладывали в бюджет на 2025 год курс доллара по 96,5 рублей. На 27 марта курс доллара составляет 84,20 рублей.

По итогам 2024 года в России был установлен рекорд по страхованию посевных площадей. Только по субсидируемым программам было застраховано 17,9% от общей площади посевов.

Компания Ariston объявила о возвращении на российский рынок. Владимир Путин уже отменил решение о передаче ее российских активов в управление «Газпром бытовые системы».

МВД задержало хакеров, которые создали вредоносное ПО Mamont. Его распространяли под видом безопасных мобильных приложений и видеофайлов через Telegram-каналы. С помощью Mamont мошенники переводили деньги с чужих банковских карт.

Мошенники в домовых чатах распространяют фишинговые ссылки под предлогом бесплатно забрать ненужную технику и мебель. Цели аферистов — заразить телефон пользователя вредоносным ПО, похитить персональные данные и получить доступ к платежным средствам.

Минпромторг совместно с «Яндексом» и Сбербанком разрабатывает унифицированный стандарт ПО для промышленных роботов. К лету 2025 года в России появится единый стандарт программного обеспечения.