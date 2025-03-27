🙍 Бухгалтер стала ошибаться в мелочах и ошибки начали давить на психику и самооценку: это выгорание или перегрузка?

Многие бухгалтеры работают в бухгалтерии в единственном числе. При больших нагрузках это неизбежно сказывается на качестве работы и психоэмоциональном состоянии.

У некоторых бухгалтеров первый квартал завершается очень тяжело — одна в бухгалтерии, много сделок, счетов и отгрузок на целый день, а надо еще считать зарплату, сдавать отчеты — учет с резервами, ПБУ 18/02, госконтрактами, производством, 1C:ERP со своими заморочками + аудиторская проверка параллельно.

О такой своей нагрузке поделилась бухгалтер в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера». Она пишет, что проверять все второй раз некогда. 3 месяца приходила по выходным и работала до вечера. Довела себя до выгорания, стала ошибаться.

«Ошибка вроде дурацкая по невнимательности, но просто меня добила — тянулась на протяжении года, а я не замечала. Я все понимаю. Понимаю, что в таком режиме могут работать немногие, и что в принципе нет идеальных людей, все с кем я работала или избегали работы, где можно допускать ошибки, и перекладывали работу на других, или работали и ошибались. Но все эти ошибки стали давить на психику, на самооценку. Что делать, должна ли я как порядочная женщина сложить полномочия? Бывают ли у Вас такие настроения?», — спрашивает бухгалтер-одиночка.

Подсказывают, что перфекционизм это здорово, но не когда в ущерб психике.

«У всех в отчетность выгорание», — философствуют в ответ.

А кто-то считает, что это не выгорание, а перегрузка.

Коллеги отвечают, что просто нужна помощница, и делегировать ей рутину (первичку и т. п.). Или аутсорс. Нельзя все тянуть одной, поэтому надо говорить руководству, что не можете все осилить. И лучше самой найти помощника (даже своего родственника), чем кандидатуру от руководства.

Одновременно участники обсуждения отмечают, что есть такие неблагодарные руководители, которые считают, что бухгалтер ничего не делает, и открыто говорят: зачем вам помощник.

Предупреждают, что появление помощника может обернуться ровно наоборот: его нагрузят дополнительно так, что и он не справляется. Вдобавок его тоже надо перепроверять, чтобы не накосячил. То есть нагрузка только растет.

Еще, как вариант, предлагают уйти в отпуск или на больничный. И минимум на месяц.

А вы какой совет дадите? Делитесь в комментариях.