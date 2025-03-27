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Маркетплейсы

Ozon запустил страховой полис для собственников ПВЗ

Владельцы ПВЗ любых маркетплейсов смогут застраховать свой пункт. Размер страхового возмещения до 2,1 млн рублей.

Сервис «Ozon Страхование» начал предлагать полисы для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Страховка действует на помещение и имущество пунктов: на мебель, технику, отделку. Также предпринимателям возместят ущерб от пожара, потопа, взлома. Если из-за страхового случая пришлось закрыть пункт, то страховка компенсирует простой на срок до 10 дней.

В страховую программу также входит защита от кражи товаров и гражданская ответственность перед арендодателем и другими лицами. Об этом пишет «Интерфакс».

Есть четыре тарифа стоимостью от 9 до 19,5 тыс. рублей за один пункт. Покрытие варьируется от 625 тыс. до 2,1 млн рублей. Можно застраховать не только ПВЗ Ozon, но и других маркетплейсов, даже если пункты оформлены на разные юридические лица.

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