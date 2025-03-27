Ozon запустил страховой полис для собственников ПВЗ

Сервис «Ozon Страхование» начал предлагать полисы для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Страховка действует на помещение и имущество пунктов: на мебель, технику, отделку. Также предпринимателям возместят ущерб от пожара, потопа, взлома. Если из-за страхового случая пришлось закрыть пункт, то страховка компенсирует простой на срок до 10 дней.

В страховую программу также входит защита от кражи товаров и гражданская ответственность перед арендодателем и другими лицами. Об этом пишет «Интерфакс».

Есть четыре тарифа стоимостью от 9 до 19,5 тыс. рублей за один пункт. Покрытие варьируется от 625 тыс. до 2,1 млн рублей. Можно застраховать не только ПВЗ Ozon, но и других маркетплейсов, даже если пункты оформлены на разные юридические лица.