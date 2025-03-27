Центробанк: у 65% российских семей выросли доходы в 2022-2024 годах

В 2022-2024 годах реальные доходы увеличились у 65% домохозяйств в РФ. Также выросли расходы и стало больше семей, у которые есть сбережения. Об этом говорится в результатах Всероссийского обследования, проведенного Банком России в 2024 году.

«Наиболее существенно финансовые активы возросли у респондентов со средним уровнем дохода», — сказано на сайте Центробанка.

Существенно не изменилось число домохозяйств с долгами. По сравнению с 2022 годом в 2024 вырос средний размер задолженности. Это случилось в том числе на фоне увеличения россиян с крупными кредитами. Например, те, кто стал больше зарабатывать в 2024 году, обратились за новой ипотекой.