Услуги от контрагентов учитываются для налога на прибыль датой подписания акта

Затраты, подтвержденные документами, которые произведены для деятельности, направленной на получение дохода, признаются расходами. К ним в том числе относятся производственные услуги.

Расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или ИП, а также на выполнение этих работ структурными подразделениями организации, входят в состав материальных расходов.

Датой несения таких расходов признается дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-03-06/1/15535.