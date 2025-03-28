ЦОК КПП БСН 27.03 Мобильный
Расходы по налогу на прибыль

Услуги от контрагентов учитываются для налога на прибыль датой подписания акта

Затраты, подтвержденные документами, которые произведены для деятельности, направленной на получение дохода, признаются расходами. К ним в том числе относятся производственные услуги.

Расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или ИП, а также на выполнение этих работ структурными подразделениями организации, входят в состав материальных расходов.

Датой несения таких расходов признается дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ).

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-03-06/1/15535.

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