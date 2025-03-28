Услуги от контрагентов учитываются для налога на прибыль датой подписания акта

Расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или ИП, а также на выполнение этих работ структурными подразделениями организации, входят в состав материальных расходов.
Датой несения таких расходов признается дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 19.02.2025 № 03-03-06/1/15535.
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