Коммуналка не снизится, если убрать НДС, поэтому его не уберут

Управляющие компании на УСН с доходами свыше 60 млн рублей в 2025 году стали плательщиками НДС.

«Транзитные» услуги и работы (которые УК перепродают) не облагаются НДС. Но те работы по обслуживанию домов, которые они выполняют самостоятельно, облагаются НДС.

Также НДС облагаются работы тех организаций и ИП, которых управляющая компания привлекает для обслуживания домов.

Минфин в письме от 11.02.2025 № 03-07-11/12030 заявляет:

Практика применения НДС показывает, что снижение ставки этого налога, а также его отмена в отношении отдельных товаров (работ, услуг) не являются прозрачными мерами господдержки и не гарантируют снижение цен на эти товары (работы, услуги) для потребителей.

Так что ни для самих УК, ни для их контрагентов-поставщиков освобождения от НДС не будет.

Идею освободить их от НДС Минфин не поддержал.

Отметим, УК недоумевают, где брать деньги на НДС, который не был включен в тариф.

Поэтому идут предложения освободить УК от НДС. Ранее в письме от 09.01.2025 № 03-07-11/142 Минфин также отвергло такую инициативу, потому что дашь льготу одним, ее сразу начнут просить другие.