По длящимся договорам НДС начисляют в последний день квартала

Моментом определения налоговой базы по НДС при выполнении работ (оказании услуг) признается наиболее ранняя из дат: день выполнения работ (оказания услуг) либо день их оплаты.

По длящимся договорам объект налогообложения НДС также возникает с момента фактической реализации таких услуг.

Таким моментом будет последний день налогового периода (квартала), в котором оказываются услуги.

Таким образом, если была предоплата, то база по НДС определяется в день поступления денег. Кроме того, база по НДС определяется в последний день квартала.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.02.2025 № 03-07-11/11276.

Для налога на прибыль дата оплаты не имеет значения. Дата дохода = последний день квартала.

В письме от 02.09.2024 № 03-03-06/1/82690 Минфин также пояснял, что по аренде база по НДС определяется в последний день квартала.