По длящимся договорам НДС начисляют в последний день квартала

По длящимся договорам объект налогообложения НДС также возникает с момента фактической реализации таких услуг.
Таким моментом будет последний день налогового периода (квартала), в котором оказываются услуги.
Таким образом, если была предоплата, то база по НДС определяется в день поступления денег. Кроме того, база по НДС определяется в последний день квартала.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.02.2025 № 03-07-11/11276.
Для налога на прибыль дата оплаты не имеет значения. Дата дохода = последний день квартала.
В письме от 02.09.2024 № 03-03-06/1/82690 Минфин также пояснял, что по аренде база по НДС определяется в последний день квартала.
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