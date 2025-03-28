Банки резко повысили полную стоимость кредита. Она уже приблизилась к 40%

Из-за ужесточения политики по отношению к высокорискованным заемщикам банки пересматривают условия для клиентов, которые и так тратят на обслуживание долгов больше половины своего дохода.

С 10 по 27 марта 2025 года кредитные организации подняли полную стоимость кредита (ПСК) на 2,5 п.п., в среднем она достигла 40%. Однако ВТБ, Альфа-Банк и МКБ повысили верхнюю границу ПСК до 60-70%.

Такие перемены связаны с ужесточением политики по отношению к высокорискованным клиентам. Центробанк устанавливает ограничения, чтобы закредитованные клиенты не набирали еще больше долгов. Об этом пишут «Известия».

Также за две недели Газпромбанк повысил уровень ПСК на 4 п.п., Россельхозбанк — на 0,4 п.п., а Ак Барс Банк снизил реальные ставки в среднем на 2 п.п.

«Минимальные ставки предлагаются заемщикам с высоким кредитным рейтингом, стабильным доходом и отсутствием просрочек, тогда как максимальные применяются к клиентам с повышенным риском дефолта», — сказал директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

В полную стоимость кредита входят все расходы, которые заемщику нужно уплатить за время кредитования. Кроме ставки, это еще стоимость страховки, комиссий и других дополнительных услуг.