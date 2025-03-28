Даниил Егоров: мы не вводим обязанность только электронных счетов-фактур

В своем выступлении Егоров уделил внимание развитию электронного документооборота:
«Многие проекты, которыми мы занимались, в свое время выглядели футуристичными, начиная от самозанятых и ККТ. Мы последовательно инвестируем в электронный документооборот. При этом если на мировом налоговом рынке налоговые органы вводят электронные счета-фактуры как обязательный элемент документооборота, чтобы обеспечить налоговую прозрачность, то мы пошли по другому пути. Мы не вводим обязанности электронных счетов-фактур, мы пытаемся максимально подвести бизнес под электронный документооборот», — рассказал Егоров.
Он добавил: если в 2020 году у нас было 10% счетов-фактур в электронном виде, то сейчас более 60%.
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