Даниил Егоров: мы не вводим обязанность только электронных счетов-фактур

Глава ФНС Даниил Егоров провел встречу с представителями бизнеса, на которой обсудили в том числе работу ведомства по упрощению налогового законодательства и планы ФНС по развитию цифровых сервисов и автоматизации налоговых процедур.

В своем выступлении Егоров уделил внимание развитию электронного документооборота:

«Многие проекты, которыми мы занимались, в свое время выглядели футуристичными, начиная от самозанятых и ККТ. Мы последовательно инвестируем в электронный документооборот. При этом если на мировом налоговом рынке налоговые органы вводят электронные счета-фактуры как обязательный элемент документооборота, чтобы обеспечить налоговую прозрачность, то мы пошли по другому пути. Мы не вводим обязанности электронных счетов-фактур, мы пытаемся максимально подвести бизнес под электронный документооборот», — рассказал Егоров.

Он добавил: если в 2020 году у нас было 10% счетов-фактур в электронном виде, то сейчас более 60%.