Импортеры теряют деньги: таможня по-новому рассчитывает стоимость товаров

Федеральная таможенная служба (ФТС) на фоне укрепления рубля начала применять новые подходы к определению момента расчета таможенной стоимости (ТС) импорта.

Импортеры стали получать от таможни требования скорректировать ТС, если оплата товаров происходила раньше подачи декларации и за это время изменился курс валют. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей логистических компаний КВТ, FM Logistic, BMJ-logistics и EASTEX.

Также предпринимателей обязывают указывать в документах сумму фактически понесенных расходов исходя из курса рубля в момент оплаты. Раньше значения учитывали в день подачи декларации.