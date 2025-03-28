Бизнес могут обязать продавать до 25% товаров на бирже

Производителей определенной продукции хотят заставить продавать на бирже до 25% товаров. Это нужно, чтобы сформировать индикаторы цен.

Депутаты Госдумы предложили законопроект, по которому правительство сможет установить обязательную долю продаж отдельных товаров на бирже. Это нужно для формирования национальных ценовых индикаторов.

Проект станет дополнением к закону № 325-ФЗ «Об организованных торгах». В нем появится новая статья 13.1, по которой бизнес будет обязан выполнять нормативы по продаже товаров на бирже. Он не может превышать 25% от объема производства товара в месяц или от среднего объема его продаж в месяц за последние три года. В расчете будут учитывать аффилированных лиц и посредников. Об этом пишет «Интерфакс».

«При определении выполнения норматива продаж предлагается учитывать исключительно реальные, независимые сделки, отражающие фактическую рыночную активность. Сделки, имеющие признаки формального исполнения, внутреннего перераспределения или заключенные между аффилированными лицами, в расчет не будут приниматься», — сказал источник издания.

Требования не будут распространяться на представителей малого бизнеса. Они коснутся только определенного списка товаров. Например, рыбы и морепродуктов, зерновых и масличных культур, строительных и минеральных материалов, угля, нефтехимии, бытовой химии, удобрений, пластика, металлов и лесоматериалов.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.