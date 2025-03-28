Бизнес могут обязать продавать до 25% товаров на бирже

Депутаты Госдумы предложили законопроект, по которому правительство сможет установить обязательную долю продаж отдельных товаров на бирже. Это нужно для формирования национальных ценовых индикаторов.
Проект станет дополнением к закону № 325-ФЗ «Об организованных торгах». В нем появится новая статья 13.1, по которой бизнес будет обязан выполнять нормативы по продаже товаров на бирже. Он не может превышать 25% от объема производства товара в месяц или от среднего объема его продаж в месяц за последние три года. В расчете будут учитывать аффилированных лиц и посредников. Об этом пишет «Интерфакс».
«При определении выполнения норматива продаж предлагается учитывать исключительно реальные, независимые сделки, отражающие фактическую рыночную активность. Сделки, имеющие признаки формального исполнения, внутреннего перераспределения или заключенные между аффилированными лицами, в расчет не будут приниматься», — сказал источник издания.
Требования не будут распространяться на представителей малого бизнеса. Они коснутся только определенного списка товаров. Например, рыбы и морепродуктов, зерновых и масличных культур, строительных и минеральных материалов, угля, нефтехимии, бытовой химии, удобрений, пластика, металлов и лесоматериалов.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
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