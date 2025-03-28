Создадут единый реестр имеющих право на улучшение жилищных условий

Среди таких категорий — семьи с детьми, низкие доходы, люди с инвалидностью, ветераны, переехавшие с Крайнего Севера и ряд других.
Сейчас данные о них собраны в различных информсистемах – федеральных, региональных или муниципальных. И решение о предоставлении жилья принимает тот, в чьей собственности здание. При этом регионы могут устанавливать свои меры поддержки.
«Для более эффективного выполнения задач в этой сфере необходим единый реестр. Это должно способствовать повышению открытости и прозрачности очереди нуждающихся в жилье граждан. Такая информация будет собрана в новой общей базе данных, включая сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир или домов», — сказал Михаил Мишустин.
Кабмин рассчитывает, что этот законопроект ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся жилья и позволят своевременно отслеживать, что делается в регионах для помощи таким гражданам.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Комментарии2
А если ветераны переехали с просто севера или с юго-запада, то не имеют право на государственную поддержку в улучшении жилищных условий?
С Ленинградского или Ленинского проспекта на Арбат?