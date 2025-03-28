Депутаты хотят разрешить выкупать доли в ООО по рыночной стоимости

Теперь участники ООО, которые хотят выйти из бизнеса, смогут подать в компанию заявление и провести оценку рыночной цены своей доли.

В Госдуму внесли правительственный законопроект, который разрешит выкупать доли в ООО по рыночной цене, а не по балансовой, как это работает сейчас.

По мнению авторов проекта, новый подход позволит установить справедливый размер доли совладельцев бизнеса и уйти от судебных расходов.

Изменения затронут почти 80% всех юрлиц в РФ, это порядка 2,5 млн ООО.

Пока что стоимость доли определяют пропорционально чистым активам компании, а это не всегда отражает ее реальную стоимость.

«Законопроектом предлагается закрепить возможность установления и выплаты действительной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества в размере рыночной стоимости с привлечением оценщика, если об этом заявлено участником общества», — сказано в пояснительной записке.

Таким образом, спор между собственниками о рыночной стоимости долей можно решить без участия суда. Для этого бизнесмену нужно написать заявление и передать его в компанию. Оценщика для определения рыночной стоимости может привлечь не только общество, но и его участник, чтобы быстрее договориться о цене.

Если совладелец решил просто выйти из ООО или попросил выкупить его долю из-за несогласия с решением компании, то деньги он получит в течение трех месяцев. В этот же срок переведут средства кредиторам, если доля участника продается за долги.

В случае, когда стороны не договорятся о рыночной цене активов, совладелец получит выплату по расчету стоимости его доли пропорционально чистым активам, а после достижения договоренности будет доплата к ней.