⚡️ Итоги дня: в сети «Светофор» нашли 34 млн нарушений по маркировке, 80% уволенных сотрудников хотят украсть данные компании, а первых лиц ЦБ превратили в аниме

Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) обнаружил 34 млн нарушений в торговой сети «Светофор» за 2023–2024 годы. Около 23,2 млн случаев нарушений связаны с несоблюдением требований работы касс. Еще порядка 4,3 млн являются попытками скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции.

В России зафиксировали рост производства пива. Так, в феврале пивоварами было выпущено на 48 млн л напитка больше по сравнению с январем: 661 млн к 612 млн л соответственно.

Каждый второй мужчина в России гордился бы супругой, которая зарабатывает больше него, а каждый десятый — испытывал бы неловкость. При этом женщины чаще смущаются из-за своего финансового превосходства.

Средний возраст работников в РФ достиг рекордных 42,5 лет, увеличившись на два года за последнее десятилетие. Каждый пятый сотрудник теперь старше 55 лет, а молодежь до 35 лет чаще выбирает неформальную занятость.

80% сотрудников пытаются украсть ценные данные компании при увольнении, показало исследование. Чаще всего уволенные стараются выкрасть базы данных клиентов и партнеров, а также уникальные наработки.

У россиян ослабел запас психологической прочности, показал опрос ВЦИОМ. Уровень благополучия немного вырос, но при этом у 39% опрошенных присутствуют признаки депрессии, еще у 24% — симптомы тревоги. Примерно одна треть населения России страдает тревожно-депрессивным расстройством.