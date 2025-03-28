⚡️ Итоги дня: в сети «Светофор» нашли 34 млн нарушений по маркировке, 80% уволенных сотрудников хотят украсть данные компании, а первых лиц ЦБ превратили в аниме

Оператор системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) обнаружил 34 млн нарушений в торговой сети «Светофор» за 2023–2024 годы. Около 23,2 млн случаев нарушений связаны с несоблюдением требований работы касс. Еще порядка 4,3 млн являются попытками скопировать легальный код маркировки при продаже неучтенной продукции.
В России зафиксировали рост производства пива. Так, в феврале пивоварами было выпущено на 48 млн л напитка больше по сравнению с январем: 661 млн к 612 млн л соответственно.
Каждый второй мужчина в России гордился бы супругой, которая зарабатывает больше него, а каждый десятый — испытывал бы неловкость. При этом женщины чаще смущаются из-за своего финансового превосходства.
Средний возраст работников в РФ достиг рекордных 42,5 лет, увеличившись на два года за последнее десятилетие. Каждый пятый сотрудник теперь старше 55 лет, а молодежь до 35 лет чаще выбирает неформальную занятость.
80% сотрудников пытаются украсть ценные данные компании при увольнении, показало исследование. Чаще всего уволенные стараются выкрасть базы данных клиентов и партнеров, а также уникальные наработки.
У россиян ослабел запас психологической прочности, показал опрос ВЦИОМ. Уровень благополучия немного вырос, но при этом у 39% опрошенных присутствуют признаки депрессии, еще у 24% — симптомы тревоги. Примерно одна треть населения России страдает тревожно-депрессивным расстройством.
После выхода функции редактирования изображений с помощью чат-бота от OpenAI в соцсетях начали превращать в аниме все — от селфи до советских плакатов, а некоторые назвали тренд «днем в стиле Ghibli». Например, Центробанк опубликовал в своем телеграм-канале такую историю:
Эксперимент по тестированию роботакси «Яндекса» продлили на три года. Он уже показал значимые результаты апробации как технологии, так и правовых механизмов: в рамках ЭПР совершено более 100 тыс. поездок, общий пробег составил более 8 млн км, впервые апробирована технология ВАТС 2-й категории (автоматизированное управление без водителя в машине).
Мошенники делают фишинговую рассылку сообщений в Telegram якобы о начале подачи заявлений на новую социальную выплату в связи с инфляцией в прошлом году. Ссылки ведут на площадки, рекламирующие различные мошеннические проекты в сфере инвестиций, нелегальные казино и другие фишинговые ресурсы.
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