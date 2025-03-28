С 1 апреля нужно применять новый формат универсального передаточного документа

УПД можно заполнять как в бумажном, так и в электронном виде. Это зависит от удобства и от того, как будет использоваться этот документ в дальнейшем.

С 9 февраля 2024 года в отношении универсальных передаточных документов (УПД) ввели отдельный формат как для счета-фактуры, который объединен с УПД. С 1 апреля 2025 года этот формат станет обязательным.

В таком документе нужно отразить информацию из первичных учетных документов. Это функции комитента и комиссионера при передаче объектов основных средств, дополнительные сведения по подакцизным топливным товарам, данные об МЧД, а также признаки товаров с прослеживаемостью.

УПД по новому формату бухгалтер может заполнить в бумажном или электронном виде. На бумаге это можно сделать, когда первичные документы отправляются контрагенту, УПД выступает как первичный документ, а также если в нем отражены разные типы прав и операций.

В электронном виде УПД заполняют, когда это делает только отправитель или продавец и если в форме есть данные о продавце и покупателе. Цифровой документ достаточно сформировать, подписать электронной подписью и отправить контрагенту. Право подписи есть только у руководителей компании или у тех, кто действует по доверенности.

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