Алкогольному бизнесу Краснодарского края хотят продлить лицензии

Это сделают для поддержки предпринимателей региона, пострадавшего от последствий крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Минфин предложил продлить в 2025 году на 12 месяцев сроки действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции для бизнеса, работающего в муниципальных образованиях Анапы и Темрюкского района Краснодарского края. Продление лицензий распространят и на общепит.

Проект постановления размещен для общественного обсуждения.

Сведения о продлении сроков будут внесены в государственный сводный реестр лицензий в течение 3 рабочих дней после вступления постановления в силу.

Предпринимателям также вернут госпошлину, уплаченную за продление на один год лицензии, истекающей в 2025 году.

Ранее мы писали, что для предпринимателей Краснодарского края продлят срок уплаты налогов и взносов.