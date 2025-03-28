В Госдуме предложили развивать рынок краудфандинга

Новый законопроект лучше защитит права инвесторов и операторов краудфандинговых платформ.

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, который усовершенствует механизмы привлечения инвестиций через краудфандинговые платформы, включая представителей малого и среднего бизнеса.

Привлекать финансирование будет можно от инвестора, в том числе путем размещения ценных бумаг на инвестиционной платформе. По мнению авторов проекта, это повысит привлекательность краудфандинговых платформ и защитит права инвесторов.

Такой подход позволит финансировать проект уже с момента сбора минимально необходимой суммы инвестиций и не дожидаться, когда соберется максимальная сумма.

«Законопроектом предусмотрено ограничение на предельное значение разницы между минимальной и максимальной суммой, содержащейся в инвестиционном предложении, на уровне 25%», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас в краудфандинге договор инвестирования считается заключенным в момент зачисления денежных средств инвестора с номинального счета оператора инвестиционной платформы на банковский счет того, кто привлекает финансирование.

Однако операторы не всегда могут получать достоверную информацию о моменте зачисления денег. Поэтому проект предлагает считать заключение договора не с момента зачисления денег, а с момента передачи безналичных денежных средств с номинального счета оператора.

«Мы предусмотрели возможность оператора краудфандинга привлекать инвестиции на собственной платформе. При этом для нивелирования конфликта интересов установлен прямой запрет для оператора быть одновременно инвестором и лицом, привлекающим инвестиции», — сказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Также законопроект даст право оператору краудфандинга правом платить налоги со своего номинального счета.

Если проект примут, он вступит в силу через 180 дней с момента официального опубликования.