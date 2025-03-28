ЦБ исключил шесть банков из списка значимых

Сейчас в перечне кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, 18 участников. Шесть банков исключили, но добавили еще один — «Озон банк»

Пять кредитных организаций исключили из списка значимых на рынке платежных услуг. Это МТС Банк, Ак Барс Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Центр-инвест, Росбанк (часть Т-Банка) и «ФК Открытие» (выходит в ВТБ).

При этом в перечень вошел «Озон банк». В итоге общее число участников сократилось с 23 до 18. Об этом сказано на сайте ЦБ.

В реестр попадают банки, которые оказывают наибольший объем платежных услуг. ЦБ учитывает число выпущенных кредитных и дебетовых карт, операции с ними, денежные переводы, количество банкоматов и терминалов эквайринга.