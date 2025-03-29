Ставки по вкладам замерли после заседания ЦБ

С момента заседания Центробанка по ключевой ставке 21 марта 2025 года значительных изменений в ставках по вкладам на рынке не произошло.

Относительно пятницы 21 марта, когда ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, ставки изменил лишь один банк, снизив их по полугодовым и годовым депозитам на 0,25-0,28 п.п.

В результате относительно последнего заседания средняя ставка по трехмесячным вкладам не изменилась, а снижение средней ставки по годовым и полугодовым депозитам составило по 0,01 п.п. Это данные маркетплейса Финуслуги, пресс-релиз есть у «Клерка».

В предыдущий раз, в первый рабочий день после заседания по ключевой ставке (17 февраля) ставки снизили лишь два банка, однако основная волна снижений в топ-20 началась ближе к концу недели.

На 24 марта средняя ставка по вкладам на срок 3 месяца в топ-20 банках составила 20,31%, по полугодовым вкладам – 20,19%, по годовым депозитам – 19,19%. Это данные Индекса вкладов, рассчитываемого по депозитным продуктам в топ-20 банках по объему средств населения. В расчете используются вклады на 100 тыс. рублей без специальных условий на 3, 6 и 12 месяцев.