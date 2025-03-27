Минцифры определили правила расчета отчислений за онлайн-рекламу

Платить сбор должен тот, кто заключил договор с рекламодателем. Роскомнадзор будет вести мониторинг за теми кто платит и не платит.

В Минцифры подготовили проект постановления правительства с порядком расчета отчислений в размере 3% от дохода за распространение рекламы в интернете.

Сбор должен уплатить тот, кто заключил договор с рекламодателем. Например, если соглашение подписал рекламный агент, то отчисления от вознаграждения должен платить именно он. Это нужно сделать не позднее пятого числе третьего месяца после окончания квартала, в котором получили доход от онлайн-рекламы. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Роскомнадзор будет проводить мониторинг, чтобы выявить, кто уплатил и не уплатил обязательные отчисления. Его запустят не позднее 20 числа месяца, предшествующего плановому периоду проведения мониторинга.

Если во время мониторинга обнаружат неполную уплату обязательных отчислений, то у плательщиков будет возможность представить обоснование уплаченных сумм. В случае, когда обоснования не будет, то образуется недоимка. Ведомство направит уведомление о необходимости уплаты сбора.

Если в течение 10 дней после получения уведомления не уплатить недоимку, то начнется процедура взыскания со стороны Роскомнадзора.

Поправки вступят в силу с 1 апреля 2025 года.