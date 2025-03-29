Вычет с покупки квартиры стал больше: пример расчета для 2025 года

При покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ, чтобы вернуть налог за прошлые годы или уменьшить — в текущем.

Размер вычета — это расходы на покупку жилья, но не более 2 млн руб. на человека. Это лимит на один раз в жизни.

Раньше можно было вернуть максимум 260 000 руб. налога: 13% от 2 млн руб.

С 2025 года из-за прогрессивной шкалы НДФЛ сумма к возврату может составить и 440 000 руб. для одного человека.

Теперь налог начисляется по ставкам 13, 15, 18 и 22% в зависимости от годового дохода. В первую очередь вычет применяется к доходам с максимальной ставкой.

Пример для 2025 года Доход за год — 7 млн руб (2,4 + 2,6 + 2). Ставки налога для этой суммы: с 2,4 млн — 13% (312 тыс.);

с 2,6 млн — 15% (390 тыс.);

с 2 млн — 18% (360 тыс.). Всего НДФЛ без вычета — 1,062 млн руб. Если применить вычет за квартиру в 2025 году: Вычет при покупке квартиры — 2 млн руб.

Доход для расчета НДФЛ с вычетом: 7 млн - 2 млн = 5 млн.

НДФЛ к уплате после применения вычета снизится до 702 тыс.

НДФЛ к возврату составит 360 тыс. руб.

Эти расчеты приводит портал Госуслуг.