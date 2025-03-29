Банкам с базовой лицензией разрешат торговать ценными бумагами второго эшелона

Сейчас банки с базовой лицензией имеют право торговать активами из первого котировального списка. Госдума хочет расширить возможности кредитных организаций.

Депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому банки с базовой лицензией (ББЛ) смогут вести операции с ценными бумагами из второго котировального списка.

При этом не обязательно, чтобы в капитале банка участвовал организатор торгов, если на его площадке будут проводить такие операции.

«Законопроектом предлагается установить возможность для ББЛ совершать операции с ценными бумагами, включенными в котировальный список второго уровня, в том числе на площадке организатора торгов, в капитале которого необязательно участие Банка России», — сказано в пояснительной записке.

Чтобы акции вошли в котировальный список второго уровня на Мосбирже, у эмитента должно быть в свободном обращении не меньше 10% акций от выпуска. Розничная цена бумаг в свободном обороте — от 1 млрд рублей для обыкновенных ценных бумаг и 500 млн — для привилегированных.

Для корпоративных облигаций основное требование — рейтинг эмитента не ниже ВВВ+ (RU) по шкале АКРА или + от «Эксперт РА».

Пока что банки с базовой лицензией могут торговать только ценными бумагами из первого котировального списка, где совладелец — Центробанк.