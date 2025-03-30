СФР проинформировал более трети населения страны о будущей пенсии

Социальный фонд продолжает информировать граждан о будущей пенсии. С момента запуска проактивных уведомлений их получателями стали уже 50,7 млн человек.
В личных кабинетах на портале Госуслуг россияне могут увидеть данные:
о своем стаже;
количестве пенсионных коэффициентов;
рассчитанном размере пенсии;
сумме пенсионных накоплений.
Автоматически получают уведомления мужчины с 45 лет и женщины с 40. Далее обновленная информация поступает им раз в 3 года. Кто не зарегистрирован на Госуслугах, сведения доступны в клиентских службах СФР.
«Главная задача сервиса – дать возможность людям заранее понимать, как формируется их будущая пенсия, и при необходимости корректировать трудовую стратегию. Менее чем за три года работы сервиса мы проинформировали свыше 50,7 млн граждан. Для сравнения — это превышает треть населения всей страны», — отметил председатель СФР Сергей Чирков.
Помимо проактивных уведомлений о пенсии, Соцфонд также сообщает о других выплатах и услугах. Например, при рождении ребенка или достижении им определенного возраста, установлении инвалидности или опеки.
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