СФР проинформировал более трети населения страны о будущей пенсии

Более 50 миллионов россиян получили уведомления о будущей пенсии.

Социальный фонд продолжает информировать граждан о будущей пенсии. С момента запуска проактивных уведомлений их получателями стали уже 50,7 млн человек.

В личных кабинетах на портале Госуслуг россияне могут увидеть данные:

о своем стаже;

количестве пенсионных коэффициентов;

рассчитанном размере пенсии;

сумме пенсионных накоплений.

Автоматически получают уведомления мужчины с 45 лет и женщины с 40. Далее обновленная информация поступает им раз в 3 года. Кто не зарегистрирован на Госуслугах, сведения доступны в клиентских службах СФР.

«Главная задача сервиса – дать возможность людям заранее понимать, как формируется их будущая пенсия, и при необходимости корректировать трудовую стратегию. Менее чем за три года работы сервиса мы проинформировали свыше 50,7 млн граждан. Для сравнения — это превышает треть населения всей страны», — отметил председатель СФР Сергей Чирков.

Помимо проактивных уведомлений о пенсии, Соцфонд также сообщает о других выплатах и услугах. Например, при рождении ребенка или достижении им определенного возраста, установлении инвалидности или опеки.