Wildberries обяжет продавцов смартфонов указывать их IMEI

Чтобы усилить контроль за подлинностью товаров, маркетплейс будет требовать от селлеров IMEI — это код, по которому можно проверить информацию о смартфоне.

С мая 2025 года селлеры на Wildberries будут должны указывать IMEI для смартфонов.

По мнению маркетплейса, этот код позволит определить, когда устройство произведено, подтвердить заявленные характеристики, проверить подлинность товаров. Новый подход повысит доверие покупателей и безопасность сделок.

«Проверка IMEI будет проходить на этапе приемки товара перед отправкой в пункт выдачи. Убедитесь, что ваш товар соответствует этим требованиям, иначе мы его не сможем принять», — пишет маркетплейс в телеграм-канале для партнеров.

Изменения начнут действовать для смартфонов, которые отгружаются по модели «Маркетплейс» (FBS) — это когда при каждом новом заказе продавцы отгружают товары с собственного склада на склад маркетплейса.