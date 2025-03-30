Сбой в Калуга-Астрал — бухгалтеры не могут сдать отчетность в последний день

Бухгалтеры начали массово жаловаться на сбой в работе Калуга-Астрал — не работает отправка, получение и обновление отчетности. Поддержка подтверждает сбой, но не называет сроков восстановления.

30 марта вечером в Красном уголке бухгалтера пожаловались на массовые проблемы с отправкой отчетности через Калуга-Астрал.

Сначала сообщение написала Анастасия, уточнив, у всех ли не работает. Буквально сразу подтянулись и другие: «У меня», «Тоже не работает», «Главное, чтобы завтра заработало, хотелось бы баланс отправить».

Поддержка Калуга-Астрала, по словам участников, ответила: сбой на их стороне, «все под контролем», но срок восстановления не назван. Пользователи делятся, что не работает вообще всё: ни отправка, ни получение, ни обновление.

Цитата от участника КУБа:

«Это часть их плана Б. Судя по ошибке 502, легли сервера 1С или Калуга-Астрал».

По словам Андрея, сбои происходят «в каждый отчетный период».