Сбой в Калуга-Астрал — бухгалтеры не могут сдать отчетность в последний день

30 марта вечером в Красном уголке бухгалтера пожаловались на массовые проблемы с отправкой отчетности через Калуга-Астрал.
Сначала сообщение написала Анастасия, уточнив, у всех ли не работает. Буквально сразу подтянулись и другие: «У меня», «Тоже не работает», «Главное, чтобы завтра заработало, хотелось бы баланс отправить».
Поддержка Калуга-Астрала, по словам участников, ответила: сбой на их стороне, «все под контролем», но срок восстановления не назван. Пользователи делятся, что не работает вообще всё: ни отправка, ни получение, ни обновление.
Цитата от участника КУБа:
«Это часть их плана Б. Судя по ошибке 502, легли сервера 1С или Калуга-Астрал».
По словам Андрея, сбои происходят «в каждый отчетный период».
Если вы столкнулись со сбоем в работе Калуга-Астрал, можете оставить сообщение в разделе отзывов на Клерке. Представители сервиса читают эти обращения и часто отвечают напрямую — есть шанс получить оперативную обратную связь даже быстрее, чем через техподдержку.
Комментарии1
Да это очень обидно для тех кто любит все делать в последний день, как спасетесь?