Перевозка мусора облагается НДС

Услуги регоператоров по обращению с ТКО освобождены от НДС, а услуги его контрагентов – не освобождены.

Разъяснение дает Минфин в письме от 27.02.2025 № 03-07-07/19342.

Льгота по НДС есть при реализации услуг по обращению с ТКО, оказываемых региональными операторами по обращению с ТКО (пп. 36 п. 2 ст. 149 НК).

Но в отношении услуг по транспортировке ТКО, оказываемых организацией на основании договора, заключенного с региональным оператором по обращению с ТКО, данная НДС-льгота не применяется.

Таким образом, если сам регоператор вывозит мусор, НДС нет. Если тот же мусор вывозит стороння фирма, будет НДС.