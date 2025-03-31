Как в доходах на УСН учитывать субсидии

Это правило не относится к субсидиям на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам МСП и на достижение результата по региональным программам по поддержке малого бизнеса.
Такие субсидии включают в доходы, поясняет Минфин в письме от 19.12.2024 № 03-11-11/129413.
При этом если они идут в рамках закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», учитывать их надо особым образом.
Их отражают в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этой субсидии, но не более 2-ух налоговых периодов с даты получения.
Если по окончании второго года размер субсидии превысит сумму признанных расходов за счет этого источника, разница в полном объеме отражается в составе доходов.
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