Как в доходах на УСН учитывать субсидии

Субсидии, полученные компанией на УСН на возмещение некоторых расходов, не учитываются в составе доходов.

Это правило не относится к субсидиям на компенсацию ущерба пострадавшим субъектам МСП и на достижение результата по региональным программам по поддержке малого бизнеса.

Такие субсидии включают в доходы, поясняет Минфин в письме от 19.12.2024 № 03-11-11/129413.

При этом если они идут в рамках закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», учитывать их надо особым образом.

Их отражают в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этой субсидии, но не более 2-ух налоговых периодов с даты получения.

Если по окончании второго года размер субсидии превысит сумму признанных расходов за счет этого источника, разница в полном объеме отражается в составе доходов.