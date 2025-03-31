Гайд по инвентаризации: когда можно не создавать комиссию для ее проведения

В новом ФСБУ смягчили требования к числу членов инвентаризационной комиссии.

С 1 апреля 2025 года компании обязаны начать применять ФСБУ 28/2023 Инвентаризация. При желании стандарт уже было можно применять по желанию, он вступил в силу 16 апреля 2023 года.

Для проведения инвентаризации нужно создать специальную комиссию, но есть случаи, когда этого можно не делать, если:

сотрудники компании —только руководитель и главбух, либо только руководитель;

компания заключает договор с аудиторской организацией по проведению инвентаризации;

инвентаризация проводится ревизионной комиссией.

В новом стандарте есть положение, по которому отсутствие менее одной пятой членов комиссии — это не основание, чтобы признать результаты инвентаризации недействительными.

Состав инвентаризационной комиссии утверждает руководитель, но он не может включать в нее сотрудников с материальной ответственностью, чью работу и будут проверять.

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На вебинаре разберем:

1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:

состав и образцы форм годовой и промежуточной бухотчетности, включая новые строки в отчетности;

уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательства на долгосрочные и краткосрочные;

требования к Отчету о финансовых результатах в отношении зачета доходов и расходов;

обновленные требования к раскрытию информации в пояснениях.

2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

основные нововведения в результате применения ФСБУ 28/2023;

кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки. Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию;

обязательная инвентаризация и даты ее проведения;

что является объектом инвентаризации.

как учитывать результаты инвентаризации.

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Ждем вас на вебинаре 3 апреля в 11:00 мск!