Гайд по инвентаризации: когда можно не создавать комиссию для ее проведения

С 1 апреля 2025 года компании обязаны начать применять ФСБУ 28/2023 Инвентаризация. При желании стандарт уже было можно применять по желанию, он вступил в силу 16 апреля 2023 года.
Для проведения инвентаризации нужно создать специальную комиссию, но есть случаи, когда этого можно не делать, если:
сотрудники компании —только руководитель и главбух, либо только руководитель;
компания заключает договор с аудиторской организацией по проведению инвентаризации;
инвентаризация проводится ревизионной комиссией.
В новом стандарте есть положение, по которому отсутствие менее одной пятой членов комиссии — это не основание, чтобы признать результаты инвентаризации недействительными.
Состав инвентаризационной комиссии утверждает руководитель, но он не может включать в нее сотрудников с материальной ответственностью, чью работу и будут проверять.
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Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»:
состав и образцы форм годовой и промежуточной бухотчетности, включая новые строки в отчетности;
уточненный подход к делению активов на внеоборотные/оборотные, обязательства на долгосрочные и краткосрочные;
требования к Отчету о финансовых результатах в отношении зачета доходов и расходов;
обновленные требования к раскрытию информации в пояснениях.
2. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»
основные нововведения в результате применения ФСБУ 28/2023;
кто должен проводить инвентаризацию и в какие сроки. Нужно ли создавать инвентаризационную комиссию;
обязательная инвентаризация и даты ее проведения;
что является объектом инвентаризации.
как учитывать результаты инвентаризации.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Ждем вас на вебинаре 3 апреля в 11:00 мск!
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