Налоговики хотят изменить правила предоставления отсрочек и рассрочек

Решения о предоставлении налоговой отсрочки или рассрочки будут принимать новые уполномоченные органы.

ФНС внесет изменения в механизм предоставления отсрочек и рассрочек по уплате долгов по налогам, сборам и страховым взносам. Об этом сказано на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас порядок и условия получения рассрочек и отсрочек по налогам и взносам установлен в законе от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

Цель нового проекта — определить уполномоченные органы, которые будут принимать решение о предоставлении отсрочки или рассрочки. Дополнительная информация пока что не раскрывается.

Изменения коснутся юридических и физических лиц, ИП и самих налоговых органов. Ожидается, что документ вступит в силу в июле 2025 года. Общественное обсуждение проекта завершится 11 апреля 2025 года.