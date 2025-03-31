Как люди ошибаются, заявляя вычет в 3-НДФЛ

Налоговики подготовили обзор часто допускаемых ошибок при заполнении деклараций 3-НДФЛ на получение налоговых вычетов.

1. К декларации не приложены подтверждающие документы.

При отсутствии либо частичном отсутствии подтверждающих документов налоговики вправе отказать в предоставлении налоговых вычетов.

2. Физлицо хочет получить социальный вычет по НДФЛ не за тот год, в котором произведены расходы.

Социальные вычеты предоставляются за тот год, в котором произведены такие расходы (за обучение, лечение и т.д.).

3. Неправомерно заявлен имущественный вычет при приобретении жилья у взаимозависимого лица.

Если сделка купли-продажи недвижимости совершается между взаимозависимыми физлицами (супруги, родители и дети, братья-сестры и т.п.), то имущественные вычеты по приобретению жилья не предоставляются.

4. Физлицо хочет получить имущественный вычет по НДФЛ не за тот год, когда возникает право на такой вычет.

Например, вычет по договору долевого участия предоставляют за тот год, когда был подписан акт приемки.